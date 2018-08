Targ mestesugaresc "Produs in Bistrita-Nasaud" - 10 zile de culoare si creativitate.

Stiri pe aceeasi tema

- Cavaleri si domnite, menestreli si mestesugari vor recrea, pentru 2 zile, atmosfera burgului medieval Nosa, iar grecii de la Koza Mostra vor tine capul de afis al Zilelor Medievale, care se vor desfasura in perioada 1-2 septembrie 2018, in cadrul Targului Mare al Bistritei. Punctul de maxima concentrare…

- Patru persoane, intre care doi copii, au fost ranite, duminica seara, pe Drumul National 17, in zona localitatii Livezile, in urma impactului dintre doua masini. Circulatia in zona este blocata.

- Cel putin 35 de persoane au murit dupa prabusirea unui segment suspendat al Autostrazii A10 din Italia in apropierea orasului Genova. Iar acum s-ar fi aflat motivul pentru care s-a produs tragedia din Geneva. (Oferta speciala playstation) Un roman care locuieste in apropierea podului dinGenova care…

- Primarul Ovidiu Cretu a declarat in cadrul unei conferinte de presa de miercuri, ca Aventura Park se va deschide in 24 august, chiar in prima zi a Targului Mare al Bistriței. „Vineri 24 august, in prima zi a Targului Mare al Bistriței, vom deschide Aventura Park. L-am recepționat saptamana trecuta,…

- Vineri, 27 iulie 2018, a fost o zi speciala la Biblioteca Judeteana "George Cosbuc" Bistrita-Nasaud, incadrul proiectului Fabrica de ideiestivale - "Vacanta la Biblioteca". Copii si parinti, voluntari si bibliotecari s-au reunit pentru a vernisa expozitia cu lucrarile realizate in atelierele tematice…

- Samanța de scandal in PNL Bistrița-Nasaud, dupa ce organizația municipala a anunțat ca demareaza procedurile interne de selecție a liberalilor care vor sa candideze pentru fotoliul de primar al municipiului Bistrița, fiind anunțate doar patru nume. Se pare ca decizia celor de la municipiu a fost luata…

- Cateva sute de kilograme de fructe de padure au fost confiscate, miercuri, de polițiștii din Bistrița-Nasaud, dupa ce aceștia au descoperit ca cel care le transporta nu avea documente de proveniența legale. Aceasta nu a fost singura neregula depistata de polițiști, intrucat barbatul nu avea in regula…

- Bistrita, 1 iul /Agerpres/ - Ploile abundente cazute in ultimele 24 de ore au produs pagube in patru localitati din judetul Bistrita-Nasaud, inclusiv in municipiul resedinta, fiind afectate zeci de gospodarii si terenuri arabile, potrivit unui bilant transmis duminica de Comitetul Judetean pentru…