Stiri pe aceeasi tema

- Lector și mai apoi profesor asociat la Centrul de Formare Continua Muntenia, Universitatea din Pitești, doctor in sociologie al Academiei Romane, autor a nenumarate carți și lucrari științifice, Octavian Mihail Sachelarie este omul-cheie in evoluția spectaculoasa a Bibliotecii Județene Argeș, pe care…

- Universitatea din Pitești, prin Centrul de Marketing Universitar, și-a prezentat joi, 10 octombrie, oferta educaționala unui grup interesat de elevi și profesori de la Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan” Giurgiu. Invitații au fost primiți in Sala de Festivitați din Corpul Central al UPIT (Targul din…

- Universitatea din București a gazduit nopatea treacuta sute de studenți inarmați cu corturi și saci de dormit. In curtea interioara a rasunat muzica pana dimineața. Evenimentul GeoCamping este la prima ediție, insa organizatorii promit sa repete experiența.

- Mai multi studenti de la Universitatea „Constantin Brancusi“ din Targu Jiu sunt suparati pe conducerea unitatii de invatamant care a decis redistribuirea locurilor finantate de la bugetul statului. Astfel, mai multi tineri si-au pierdut locurile la f...

- Organizațiile studențești din cadrul Universitații din Oradea realizeaza un raport de implementare al Statutului Studentului. Astfel, studenții oradeni sunt invitați sa raspunda celor 26 de intrebari din chestionar. Chestionarul este aplicat de catre organizațiile studențești din cadrul Universitații…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” din Iasi a marcat debutul in noul an academic. Studentii de la aceasta institutie se intorc la cursuri cu doua saptamani mai devreme pentru ca au practica in sezonul agricol de toamna. Rectorul institutiei, profesor Vasile…

- Universitatea din Pitești a dat startul inscrierilor pentru admiterea 2019. In sesiunea septembrie, pentru programele de licența sunt scoase la concurs 71 de locuri subvenționate și 1534 locuri cu taxa, iar pentru programele de masterat – 246 locuri subvenționate și 2484 locuri cu taxa. Dosarele se…

- Studentii facultatilor de Medicina, Medicina Dentara, Farmacie si Bioinginerie Medicala de la programe de licenta, masterat si doctorat au ocazia sa se inscrie la workshop-ul intitulat „Etica cercetarii si publicarii stiintifice", organizat de Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa"…