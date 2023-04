Stiri pe aceeasi tema

- Casa Corpului Didactic din Ialomița reprezinta singura instituție din țara care a inițiat un program de instruire ce-i ajuta pe profesori sa poata preda la clasa elevilor cursuri de șah. Inițiativa CCD Ialomița a fost promovata de Federația Romana de Șah și transformata intr-un proiect public destinat…

- Buzoienii pasionați de fotografie au acum la dispoziție o platforma unde pot posta cadrele reprezentative pentru orașul Buzau. Primaria și Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” au lansat website-ul www.buzauinimagini.ro, unde iubitorii de fotografie pot posta imaginile surprinse la…

- Sindicatele din invațamant FSLI si FSE „SPIRU HARET” anunța ca angajatii din Educatie picheteaza saptamana aceasta sediile prefecturilor din intreaga tara. Pentru aceasta, Federația Sindicatelor Libere din Invațamant și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” au intocmit un calendar al actiunilor…

- Școala din parc este un proiect educațional al Primariei Buzau prin Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” care iși propune sa ajunga la cat mai mulți copii din municipiu. Ca și anii trecuți, organizatorii iși doresc ca in cadrul proiectului sa promoveze și in 2023 educația, iar in…

- Marfa contrafacuta in valoare de peste 50.000 lei a fost confiscata de polițiștii buzoieni in urma perchezițiilor efectuate in doua locații din Pogoanele, aparținand unei firme care vindea haine și incalțaminte contrafacute. Sau, in limbajul specific comunicatelor de presa ale Poliției Romane, „un agent…

- Peste jumatate din locuitorii Buzaului sunt inactivi profesional, arata ultimele date ale Recensamantului 2021. Potrivit statisticilor, cel mult 37 la suta este ponderea buzoienilor care lucreaza. Populația activa a județului Buzau este de 154.800 persoane, fiind compusa din 144.100 persoane ocupate…

- Primaria Municipiului Buzau va organiza un Targ de Marțișor la Centrul Iazul Morilor, in perioada 23 februarie-7 martie. „Targul primaverii 2023 va fi cu totul special pentru ca toate marțișoarele vor fi create de cei mai talentați și indemanatici elevi din toate unitațile de invațamant din orașul nostru,…

- Inspectoratul Școoar Județean Buzau a organizat sesiuni de informare cu directorii tuturor unitaților de invațamant și cu reprezentanții UAT-urilor din centrele zonale din municipiul Buzau, Ramnicu Sarat și din localitațile Berca, Patarlagele și Pogoanele cu privire la posibilitatea de a aplica la proiectele…