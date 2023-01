Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul evenimentelor prilejuite de deschiderea oficiala a Timișoara Capitala Culturala Europeana 2023 in data de 17 februarie de la ora 21:00 in Piața Unirii va avea loc un concert special cu Taraf de Caliu & guests. Dupa mai bine de 30 de ani de turnee in jurul lumii, membrii fondatori ai Taraf…

- Sambata, 21 ianuarie, la Veszprem-Balaton se da startul programului Capitala Europeana a Culturii. Orașul imparte in acest an titlul cu Timișoara și Elefsina (Grecia). Deschiderea oficiala va putea fi urmarita online.

- Universitatea de Vest din Timișoara lanseaza Agenda Culturala pentru 2023, prin seria de evenimente grupate sub genericul „La UVT, Cultura este Capitala!”, in cadrul amplului program „Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii”, debuteaza in aceasta saptamana prin doua momente de excepție, desfașurate…

- Timișoara a preluat, alaturi de Elefsina (Grecia) și Veszprem (Ungaria), prestigiosul titlu de Capitala Europeana a Culturii in 2023, insa fiecare oraș va organiza, in perioade diferite, startul programului cultural.

- Timișoara va deveni capitala europeana a culturii in zilele de 17 – 19 februarie, cand va prelua acest titlu, deschiderea oficiala a evenimentului urmand a fi marcata de concerte și performance-uri, cu invitați precum Taraf de Caliu, Impex, Implant pentru Refuz & prietenii, pianistul Joep Belving, artista…

- Luni, 12 decembrie, la Cinema Victoria a avut loc prezentarea oficiala a programului evenimentelor care se vor desfașura in anul 2023, cand Timișoara va deține titulatura de Capitala Europeana a Culturii. Deschiderea oficiala a TM2023 avea loc in weekendul 17-19 februarie.

- Luni, 12 decembrie, la Cinema Victoria va fi prezentat programul cultural pentru anul 2023, cand Timișoara va deține titlul de Capitala Europeana a Culturii. Evenimentul va putea fi urmarit online.

- Promovarea și valorificarea patrimoniului cultural material și imaterial al orașului Timișoara continua la nivel internațional, proiectul Patrimoniul sub Reflectoare Timișoara devenind un exemplu de integrare a tehnologiilor digitale in cultura și educație in cadrul programului cultural Novi Sad 2022…