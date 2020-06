Țara unde coronavirusul nu atinge pe nimeni! Cercetătorii sunt șocați Este vorba despre orașul Cusc din Peru, care are peste 420.000 de locuitori si peste trei milioane de vizitatori pe an. Orașul a inregistrat doar 900 din total de 160.000 de cazuri de COVID-19 din Peru. De asemenea, in acest oraș noul coronavirus este de peste 80 de ori mai puțin contagios decat in alte zone ale acestei tari, scrie A1.ro. Epidemiologii insa, aveau alte așteptari. Potrivit acestora, locul ar fi trebuit sa devina focar de COVID-19, dupa ce primii turisti care au calcat aici, din Mexic, China si Marea Britanie au devenit victime ale COVID-19. Pentru cercetatori acest lucru este de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

