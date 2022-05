Stiri pe aceeasi tema

- Aderarea Finlandei si Suediei la NATO ar fi o „greseala”, la fel ca cea a aderarii Greciei la Tratatul Atlanticului de Nord, considera vineri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP.

- Intrarea Finlandei si Suediei in NATO ar fi o "eroare", asa cum a fost si aderarea Greciei la Alianta Nord-Atlantica, a declarat vineri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP. Seful statului turc a explicat in fata presei ca "nu vrea sa se repete aceeasi eroare ca cea comisa prin aderarea…

- Intrarea Finlandei si Suediei in NATO ar fi o „greșeala”, asa cum a fost si aderarea Greciei la Alianta Nord-Atlantica, a declarat, vineri, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan. Seful statului turc a explicat in fata presei ca „nu vrea sa se repete aceeasi greșeala ca cea comisa prin aderarea Greciei”,…

- Aderarea Finlandei la NATO a intrat in linie dreapta. Parlamentul de la Helsinki a inceput dezbaterile in acest sens. Firește ca rușii sunt furibunzi și amenința ca iși vor intari capacitatile militare, inclusiv cele nucleare, in regiunea baltica daca Finlanda și Suedia

- Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului rus de Securitate și unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui Vladimir Putin a avertizat, joi, NATO ca, daca Suedia și Finlanda se alatura Alianței conduse de SUA, atunci Rusia va trebui sa-și intareasca apararea in regiune, inclusiv prin desfașurarea…

- Kremlinul susține ca extinderea NATO nu va aduce mai multa stabilitate in Europa. Declarația purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, vine dupa ce presa a relatat ca Finlanda și Suedia sunt pregatite sa intre in NATO, relateaza CNN.

- Finlanda și Suedia ar putea adera in curand la NATO, demers care ar infuria probabil Moscova și despre care oficialii spun ca ar sublinia și mai mult eroarea strategica a Rusiei de a invada Ucraina. Oficialii NATO au declarat pentru CNN ca discuțiile despre aderarea Suediei și Finlandei la bloc au…

- Rusia a denuntat vineri eforturile Occidentului de a include Finlanda si Suedia, tari cunoscute pentru neutralitatea lor, in Alianta Nord-Atlantica, si a avertizat asupra consecintelor grave ale aderarii acestor tari la NATO. ”Este clar ca intrarea Finlandei si Suediei in NATO, care este in primul rand…