Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, a murit unul dintre cei mai cunoscuți targumureșeni, Emil Tarța. Dumnezeu sa-l ierte! Acesta se lupta cu o boala grava de mai multa vreme, fiind internat in tot acest timp. Transmitem sincere condoleanțe familiei indoliate. Sursa articolului: R.I.P – A murit Emil Tarța. Dumnezeu sa-l odihneasca…

- Doliu la Consiliul Judetean Maramures. A murit consilierul judetean PSD Cotet Toma. Toma Cotet s-a nascut in Finteușu Mare (Șomcuta Mare) si a jucat și fotbal la numeroase echipe din Maramureș. Dumnezeu sa-i dea odihna vesnica si familiei putere de a trece peste aceasta durere. Source

- Fosta jurnalista Andreea Budica s-a stins la varsta de 41 de ani dupa ce a suferit un AVC. Ea lucra in prezent copywriter pentru o firma de publicitate. Anunțul trist a fost facut de un fost coleg de breasla, pe rețelele de socializare. „Andreea Budica s-a stins la doar 41 de ani, din cauza unui AVC!…

- Comuna Basești a ramas din acest weekend fara viceprimar, dupa ce Adrain Sabadiș a decedat ca urmare a unui infarct. Anunțul a fost facut chiar de catre primarul comunei, Ioan Calauz. „Cu sufletul intristat, suntem profund socati de trecerea prematura si pe neasteptate la cele vesnice a D-lui Sabadis…

- A fost un fotbalist important in prima liga a Romaniei in anii 90. Fotbalul romanesc este din nou in doliu, dupa ce s a stins din viata, la numai 52 de ani, fostul jucator Cornel Cristescu. Acesta a fost un fotbalist important in prima liga a Romaniei in anii 90, evoluand printre alte echipe la FC Arges,…

- „Maica stavrofora Ierusalima s-a nascut in anul 1929 si a intrat pentru prima data ca novice la Manastirea Horezu din judetul Valcea. In anul 1951 a venit, impreuna cu un grup de maici, la Manastirea Tismana. A fost numita stareta in anul 1958 de catre vrednicul de pomenire Mitropolitul Firmilian al…

- Prințul Philip a murit la varsta de 99 de ani. Acesta era casatorit cu Regina Elisabeta a II-a din 1947. Ducele de Edinburgh s-a retras din functiile publice inca din 2017 si aparea foarte rar in public. Acesta ar fi implinit 100 de ani pe 10 iunie. Source

- A jucat pentru Universitatea Cluj 329 de partide in Divizia A și a marcat 15 goluri, scrie cugetliber.ro.„Numele lui Remus Campeanu este sinonim cu ceea ce inseamna FC Universitatea Cluj, cu spiritul și cu principiile acestui club. Și-a dedicat intreaga cariera de jucator lui U intre 1960 și 1974, fiind…