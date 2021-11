Stiri pe aceeasi tema

- Melodia „All I Want for Christmas Is You” a cantaretei Mariah Carey a revenit deja in topul Billboard Hot 100, dupa ce a fost desemnata cel mai bun cantec de sarbatori din toate timpurile, anunța News.ro. Piesa lansata in 1994 a ajuns prima data in topul 10 al clasamentului american al single-urilor…

- Kenneth Griffin, CEO miliardar al fondului speculativ american Citadel, crede ca o moneda din rețeaua Ethereum va inlocui Bitcoin ( BTC ) ca principala moneda digitala. Citadel gestioneaza peste 40 de miliarde de dolari de capital – un sfert din volumul tranzacționarii de pe piața de valori din Statele…

- Pfizer anunța ca medicamentul sau antiviral pentru tratarea Covid-19 s-a dovedit a fi foarte eficient in prevenirea imbolnavirilor grave in randul persoanelor cu risc care au primit medicamentul la scurt timp dupa ce au avut simptomele. Pastila antivirala este a doua de acest tip care se dovedește a…

- Averea antreprenorului Elon Musk a crescut luni cu 36,2 miliarde de dolari dupa ce compania de inchiriat masini Hertz a comandat 100.000 de automobile Tesla, scrie Bloomberg. Actiunile Tesla s-au apreciat cu aproape 13% in urma vestilor oferite de Hertz, firma lui Musk devenind astfel primul producator…

- AstraZeneca poate fi salvarea romanilor. Dupa ce, in primavara, romanii dar nu numai au ocolit vaccinurile AZ din cauza unor posibile reacții adverse, compania anglo-suedeza acum spera sa-și ia revanșa. AstraZeneca a creat primul medicament cu anticorpi care poate sa ofere o protecție suplimentara de…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat luni ca a demarat procedura de evaluare in vederea emiterii unei autorizatii de comercializare pentru un cocktail de anticorpi dezvoltat de companiile Regeneron si Roche cu scopul de a trata si a preveni maladia COVID-19 la persoane cu varste de peste…

- Papa Francisc și-a inceput vizita pastorala in Slovacia, unde va ramane pana miercuri, potrivit presei internaționale. Suveranul Pontif a facut deja declarații care, cu siguranța, vor ramane memorabile. „Pelerin la Bratislava, imbrațișez cu caldura poporul slovac și ma rog pentru aceasta țara cu radacini…

- Autobiografia presedintelui Statelor Unite ale Americii – „Joe Biden: Promisiunile mele. Despre viata si politica”, in traducerea Ruxandrei Toma si lectura de specialitate a Ancai Sandu, va fi lansata de editura Nemira. Indiferent de opiniile politice, pentru a intelege urmatorii trei ani si jumatate…