- Egiptul a depașit marți pragul de 100 de milioane de locuitori, o creștere demografica ce constituie o provocare majora pentru aceasta țara a carei populație, adeseori tanara și saraca, este concentrata intr-o mica porțiune a teritoriului și este dependenta de Nil pentru a supraviețui, scrie Hotnews.Contorul…

- Contorul electronic instalat pe cladirea in care se afla sediul Agentiei egiptene de statistica (CAPMAS) a trecut de la opt la noua cigre, a constatat AFP. "Anul trecut a fost unul dintre anii cei mai rapizi in atingerea unui milion (de nasteri)", a declarat generalul Khairat Barakat, directorul CAPMAS,…

- Egiptul se afla ]n plin boom demografic, populația sa depașind pentru prima oara 100 de milioane de locuitori.Țara nord-africana de menține astfel in topul celor mai populate tari arabe si drept a treia in Africa, dupa Etiopia si Nigeria, au anuntat marti autoritatile egiptene, relateaza AFP potrivit…

- Este pregatita Terra sa susțina 10 miliarde de oameni? Creșterea populației va duce la revolte pentru resurse, iar omenirea va trai in megapolis Populația planetei crește intr-un ritm alarmant, iar pana in 2050, Terra va fi populata de aproape 10 miliarde de oameni. Unde vor locui insa toți acești oameni?…

- Compania suedeza IKEA a dat acordul sa plateasca despaguburi in suma de 45 milioane de dolari unei familii din California, SUA, dupa ce un copil a murit ca urmare a prabusirii peste el a unei comode produse de IKEA.

- Aurel Andrei Neacșu, un șofer roman de TIR in varsta de 35 de ani, a primit o amenda de 2,17 milioane euro dupa ce a fost prins transportand 5,2 tone de țigari de contrabanda, informeaza Digi 24, care citeza NordLittoral.Barbatul a fost oprit la un control in Coquelles, in nordul Franței, și nu a putut…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata avansului pe suprafata 726.598 de fermieri, cu o suma totala de 1,276 miliarde euro, reprezentand 92,11% din numarul total al fermierilor eligibili pentru plata in avans, a anuntat, joi, institutia, relateaza Agerpres.Citește…