- Regatul Unit al Marii Britanii continua sa inregistreze cifre record ale bilanțului zilnic al epidemiei de coronavirus. Noua tulpina de coronavirus se raspandește mult mai repede, acesta fiind și principalul motiv pentru care numarul infectarilor crește de la o zi la alta. Bilantul deceselor asociate…

- Un prim caz de contaminare cu noua tulpina a virusului SARS-CoV-2 aparuta in Marea Britanie a fost descoperit vineri in Franta, la Tours (centru), a anuntat Ministerul Sanatatii. Persoana contaminata, un francez rezident in Regatul Unit, este asiptomatica si a fost izolata la domiciliu, potrivit comunicatului.…

- In Marea Britanie, țara in care a fost descoperita recent o noua tulpina a virusului SARS-Cov-2, numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus a crescut cu 40% in ultimele doua spatamani, arata datele oficiale ale Guvernului britanic. Autoritațile britanice sunt din ce in ce mai ingrijorate din…

- Primul cetațean din Regatul Unit a fost oficial vaccinat anti-Covid. Este vorba despre Margaret Keenan, o femeie in varsta de 90 de ani. Campania de vaccinare anti-coronavirus a inceput in mod oficial in Regatul Unit al Marii Britanii. Femeia in varsta de 90 de ani este oficial prima persoana din lume…

- Vaccinul anti-coronavirus dezvoltat de producatorul Pfizer urmeaza sa fie in curand aprobat de autoritațile abilitate in domeniu din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. Vaccinul urmeaza sa fie autorizat in doar cateva zile, urmand ca livrarile sa fie demarate imediat dupa aprobare,…

- Cercetatorii din Regatul Unit al Marii Britanii vor evalua aspirina ca posibil tratament pentru Covid-19. Specialiștii britanici urmeaza sa analizeze mai multe potențiale tratamente pentru coronavirus, conform Reuters . Unul din riscurile pentru pacienții infectați cu coronavirus este apariția de cheaguri…

- Autoritatile britanice au anuntat luni, in urma unei intensificari a epidemiei noului coronavirus, ca reactiveaza trei spitale de campanie instalate in primavara si urmeaza sa prezinte un sistem de alerta care simplifica ansamblul pestrit de restrictii locale impuse in Anglia, relateaza AFP, potrivit…