- Noua colegii din China spun ca le ofera studentilor o saptamana libera pentru a „se indragosti” in aprilie. Elevilor li s-a cerut sa-si scrie jurnale de calatorie, sa filmeze videoclipuri cu excursiile lor si sa scrie rapoarte despre relatia de iubire.

- Elevii vor avea parte de aproape 2 saptamani de vacanța, perioada ce cuprinda paștele catolic, dar și pe cel ortodox. Ea va incepe pe data de 7 aprilie, vinerea și se va incheia pe 18 aprilie, elevii fiind așteptați la cursuri, miercuri, pe 19 aprilie.

- Copiii de gradinita si elevii vor intra in vacanta vineri, dupa finalizarea cursurilor, urmand sa se intoarca in banci pe 27 februarie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Vacanta elevilor din perioada 20-26 februarie se aplica elevilor din cele mai multe judete ale tarii. Unii elevi…

- La decizia inspectoratelor scolare judetene si al municipiului Bucuresti, urmatoarea vacanta a elevilor, de o saptamana, va fi programata in perioada 6 – 26 februarie. Elevii vor vacanța, o saptamana, in februarie. Aceasta va fi programata conform deciziilor inspectoratelor scolare judetene, astfel:…

- La decizia inspectoratelor scolare judetene si al municipiului Bucuresti, urmatoarea vacanta a elevilor, de o saptamana, va fi programata undeva in perioada 6 - 26 februarie, dar nu pentru toata lumea la fel.

- ASTAZI, prima zi de școala dupa vacanța de iarna. Detalii despre cursuri, vacante și examene Elevii se pregatesc sa revina la cursuri, in noul an 2023. Mai au o saptamana de vacanța. Au intrat in vacanța de sarbatori, din 23 decembrie și vor reveni la cursuri de luni, 9 ianuarie. Alte vacanțe pentru…

- Elevii revin, luni, la cursuri, dupa vacanta de iarna si in contextul numarului mare de cazuri de viroze respiratorii si gripa. Autoritatile au recomandat purtarea mastii de catre profesori si elevi, dar si triajul epidemiologic zilnic. In invatamantul preuniversitar, elevii se intorc in banci luni,…

- Maine, 9 ianuarie 2023, elevii se reintorc in salile de curs. De altfel, autoritațile transmit elevilor și cadrelor didactice sa aiba grija, deoarece exista o perioada de gripa destul de contagioasa. Reamintim ca anul acesta structura noului an scolar include cinci module de invatare si cinci vacante,…