Țara în care a fost creat asfaltul cu parfum floral Un asfalt cu parfum floral a fost creat de companiile poloneze Budimex si Lotos in incercarea de a imbunatati conditiile de lucru pentru drumari, potrivit Reuters. Noul bitum contine un amestec de uleiuri esentiale naturale si sintetice care neutralizeaza mirosul puternic de asfalt. Vaporii emisi de asfaltul obisnuit nu sunt daunatori pentru oameni, insa noul material va oferi un mediu de lucru mai confortabil persoanelor care lucreaza la amenajarea drumurilor, a indicat compania Budimex. Compania a precizat ca va lua in considerare utilizarea noului compus la o scara mai larga. The post Țara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Thailanda se confrunta cu cel mai grav val de coronavirus de pana acum, motiv pentru care cercetatorii thailandezi au creat o mașinarie pentru a extrage mai eficient dozele de vaccin COVID-19 și pentru a optimiza rezervele mai scazute decat cele preconizate, scrie Reuters.

- Un asfalt cu parfum floral a fost creat de doua companii poloneze, în încercarea de a îmbunatati conditiile de lucru pentru drumari, informeaza Reuters. Acesta contine un amestec de uleiuri esentiale naturale si sintetice care neutralizeaza mirosul puternic de asfalt. Vaporii…

- Un asfalt cu parfum floral a fost creat de companiile poloneze Budimex si Lotos in incercarea de a imbunatati conditiile de lucru pentru drumari, informeaza Reuters. Vaporii emisi de asfaltul obisnuit nu sunt daunatori pentru oameni, insa noul material va oferi un mediu de lucru mai confortabil…

- Un asfalt cu parfum floral a fost creat de doua companii poloneze, in incercarea de a imbunatati conditiile de lucru pentru drumari, informeaza Reuters. Noul bitum contine un amestec de uleiuri esentiale naturale si sintetice care neutralizeaza mirosul puternic de asfalt.

- Franta ar trebui sa ia in considerare daca sa introduca obligativitatea vaccinarii populatiei pentru Covid-19, astfel incat guvernul sa poata actiona rapid in cazul inrautatirii epidemiei, a afirmat vineri autoritatea pentru sanatate din tara, transmite Reuters. In urma revenirii la crestere a numarului…

- Compania germana CureVac a anunțat faptul ca vaccinul anti-Covid pe care l-a dezvoltat are o eficacitate de doar 48%, cu un punct procentual mai ridicata decat datele intermediare anunțate in urma cu doua saptamani. CureVac anunțase inițial pe 16 iunie ca vaccinul sau bazat pe tehnologia ARN mesager,…

- Președintele rus Vladimir Putin susține ca minim 50% dintre ucraineni nu doresc sa intre in NATO și sa devina „carne de tun”. Totodata, liderul de la Kremlin a ținut sa critice Kievul pentru ca nu s-ar fi conformat cu acordurile de la Minsk in ceea ce privește regiunea Donbas, potrivit Reuters. Intr-o…

- Guvernul britanic are in vederea impunerea obligativitatii vaccinarii impotriva COVID-19 pentru personalul medical, in incercarea de a stopa infectiile din mediul spitalicesc, a declarat duminica secretarul de stat pentru vaccinarea anti-COVID-19, Nadhim Zahawi, transmite agenția Reuters, citata de…