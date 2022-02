Stiri pe aceeasi tema

- Doua pistoale, doua grenade si peste 500 de elemente de munitie au fost descoperite in locuinta unui barbat din municipiul Vulcan, suspectul fiind retinut preventiv de catre politisti, a informat marti IPJ Hunedoara. La acțiune au participat și SIAS, Directia Operatiuni Speciale din cadrul IGPR, precum…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.712 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 1.324 mai putin decat in ziua anterioara, potrivit datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica . 391 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati…

- La data 05 ianuarie a.c., in jurul orei 02:40, politistii au oprit in trafic, pe strada Calugareni, din Deva, autoturismul condus de un barbat de 39 de ani, din orasul Calan. Conducatorul auto a fost supus testarii cu aparatul alcooltest, care a indicat valoarea de 0,48 mg/l, alcool pur in…

- Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos:Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata la 14 zile1.Alba34.294200,502.Arad42.949431,163.Argeș46.71300,404.Bacau41.573220,345.Bihor51.159320,846.Bistrița-Nasaud19.59990,317.Botoșani22.941140,238.Brașov67.674260,639.Braila23.15140,3610.Buzau24.54640,3411.Caraș-Severin19.36380,5412.Calarași17.82300,1713.Cluj89.871780,9314.Constanța69.625230,5015.Covasna13.32800,4216.Dambovița36.714160,3917.Dolj45.523200,3118.Galați44.436190,3219.Giurgiu20.01140,3120.Gorj15.32330,1621.Harghita14.25820,3722.Hunedoara36.38680,7323.Ialomița19.58680,2924.Iași72.239600,2925.Ilfov77.388450,7226.Maramureș31.656210,5027.Mehedinți15.83710,1828.Mureș40.37790,4729.Neamț31.599220,4130.Olt26.339100,2331.Prahova63.934230,4032.Satu…

- Politistii de la arme, explozivi si substante periculoase au confiscat, miercuri, 16.000 de kilograme de articole pirotehnice din categoriile F1, F2, F3 si P1, in valoare totala de aproximativ 900.000 de lei, in cadrul actiunii nationale "Foc de Artificii". Politistii, sub coordonarea Directiei Arme,…

- OFICIAL| 566 de cazuri noi de COVID-19 și 433 de pacienți la ATI, in ultimele 24 de ore. 24 de romani au pierdut lupta cu virusul Luni, 27 decembrie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 27 decembrie, pe teritoriul Romaniei…

- Hidrologii au emis o avertizare cod portocaliu, valabila pe rauri din mai multe zone ale tarii, pana luni la pranz. Specialistii Apele Romane si autoritatile locale din zonele vizate monitorizeaza situatia pentru a putea interveni la timp. Potrivit INGHA, este cod portocaliu de sambata, ora…

- OFICIAL| 851 de cazuri noi de COVID-19 și 491 de pacienți la ATI, in ultimele 24 de ore. 44 de romani au pierdut lupta cu virusul OFICIAL| 851 de cazuri noi de COVID-19 și 491 de pacienți la ATI, in ultimele 24 de ore. 44 de romani au pierdut lupta cu virusul Luni, 20 decembrie 2021, Grupul de Comunicare…