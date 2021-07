Țara europeană care a decis că vaccinarea este obligatorie. Cine urmează? Senatul francez a votat duminica in favoarea proiectului de lege al guvernului care introduce vaccinarea obligatorie a personalului sanitar si extinde utilizarea certificatelor medicale in locurile publice, dupa ce a introdus numeroase amendamente. Textul va merge acum la o comisie comuna de deputati si senatori, care va discuta amendamentele duminica dupa-amiaza in vederea adoptarii finale. Printre principalele modificari aduse de Camera Superioara se numara conditionarea utilizarii acestui certificat – fie de vaccinare, fie de un istoric de boala sau de un test negativ pentru coronavirus in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

