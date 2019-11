Țara din UE care se transformă în paradis fiscal. Cum vrea să atragă bogații lumii Țara din UE care se transforma in paradis fiscal. Cum vrea sa atraga bogații lumii Grecia vrea sa ii atraga pe strainii bogati prin introducerea unui impozit unic de 100.000 de euro pentru persoanele dispuse sa isi mute rezidenta in Grecia, transmite Bloomberg. Guvernul de la Atena, care de la instalare, în luna iulie, caută modalităţi pentru a stimula creşterea economică, ar urma să anunţe joi noul proiect pentru cei care vor putea beneficia de statutul de non-domiciled (non-dom), adică cei care vor putea pretinde că trăiesc în Grecia… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

