Stiri pe aceeasi tema

- Portugalia majoreaza salariul minim cu 6%, care ramane insa cel mai mic din Europa Occidentala Guvernul din Portugalia a prezentat o propunere de majorare a salariului minim cu aproape 6%, pana la 635 euro pe luna, de anul viitor. În pofida majorării, acesta rămâne cel mai mic…

- Portugalia vrea sa revizuiasca programul “Golden Visa”, prin care ofera rezidența investitorilor straini. Țara s-a umplut de chinezi Guvernul portughez va revizui programul “Golden Visa”, care prevede acordarea unor permise de rezidenta investitorilor din afara UE. Autoritățile…

- Portugalia vrea sa revizuieasca programul “Golden Visa”, prin care ofera rezidența investitorilor straini. Țara s-a umplut de chinezi Guvernul portughez va revizui programul “Golden Visa”, care prevede acordarea unor permise de rezidenta investitorilor din afara UE, pentru a…

- Țara din UE care majoreaza salariul minim cu 25%. Pe marginea falimentului in timpul crizei, acum are excedent bugetar și a redus masiv datoria publica Prim-ministrul portughez Antonio Costa a promis sambata, la ceremonia de investire a guvernului, ca va majora salariul minim cu 25%, pana in 2023. Astfel,…

- Presedintele Eurogrupului, Mario Centeno, a fost numit din nou, marti, in functia de ministru de finante al guvernului portughez rezultat in urma alegerilor legislative de la 6 octombrie, marcat de mentinerea in post a 14 personalitati din totalul celor 19 portofolii, noteaza AFP. Componenta…

- Partidul Socialist, condus de premierul Antonio Costa, s-a clasat pe primul loc in urma scrutinului legislativ din Portugalia, insa rezultatele parțiale indica faptul ca formațiunea va trebui sa-și caute aliați pentru a putea guverna in continuare, informeaza agenția The Associated Press preluat…

- Partidul Socialist, condus de premierul Antonio Costa, s-a clasat pe primul loc în urma scrutinului legislativ din Portugalia, însa rezultatele parțiale indica faptul ca formațiunea va trebui sa-și caute aliați pentru a putea guverna în continuare, scrie Mediafax, citând The…

- Diogo Freitas do Amaral, liderul istoric al democratilor-crestini portughezi si considerat unul din parintii fondatori ai regimului democratic nascut in 1974, a decedat joi, la varsta de 78 de ani, a anuntat guvernul de la Lisabona, potrivit AFP. Guvernul socialist a decis decretarea doliului national…