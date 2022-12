Țara cu una dintre cele mai mari comunități de români din Europa ia măsuri de 10 miliarde de euro pentru a atenua impactul inflației Spania a anuntat marti masuri in valoare de 10 miliarde de euro pentru a atenua impactul inflatiei, in al treilea pachet major din acest an, ducand ajutorul total la 45 de miliarde de euro, de la inceputul anului 2022, transmite Reuters. Spania, ca si alte tari europene, se confrunta cu o criza a costului vietii, agravata de impactul razboiului din Ucraina asupra preturilor la energie. Pachetul include un bonus unic de 200 de euro pentru aproximativ 4,2 milioane de gospodarii cu venituri anuale de pana la 27.000 de euro si extinderea reducerilor de taxe pentru facturile energiei… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spania, ca si alte tari europene, se confrunta cu o criza a costului vietii, agravata de impactul razboiului din Ucraina asupra preturilor la energie. Pachetul include un bonus unic de 200 de euro pentru aproximativ 4,2 milioane de gospodarii cu venituri anuale de pana la 27.000 de euro si extinderea…

- Liderii Uniunii Europene fac presiuni pentru a stabili rapid un program de investiții pentru a crește producția industriei de aparare a blocului, avand in vedere razboiul din Ucraina, potrivit unui proiect de concluzii pentru summitul din 15-16 decembrie, scrie Reuters. Fii la curent cu cele…

- Industria de armament din Europa de Est produce arme, obuze de artilerie si alte provizii militare intr-un ritm nemaivazut de la Razboiul Rece, in timp ce guvernele din regiune conduc eforturile de a ajuta Ucraina in lupta sa impotriva Rusiei, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Rusia nu va livra petrol sau produse petroliere catre tarile care impun un plafon de pret pentru exporturile sale de petrol si ar putea, de asemenea, sa reduca productia de titei, a declarat luni viceprim-ministrul Alexander Novak, citat de Reuters.El a reiterat ca Rusia ramane un furnizor…

- Mii de spanioli s-au adunat joi in celebra Plaza Mayor din Madrid pentru a cere salarii mai mari, in primul protest masiv organizat de la inceputul crizei costului vietii, relateaza Reuters, preluat de Agerpres. „Nu exista demnitate fara cresterea salariilor”, au scandat protestatarii. Unii dintre acestia…

- Zeci de incendii de vegetatie erau active vineri in nordul Spaniei dupa ce temperaturile neobisnuit de ridicate, care au ajuns in ziua precedenta la 30 de grade Celsius in anumite regiuni, au transformat vegetatia in combustibil uscat, un motiv in plus de ingrijorare in ceea ce priveste schimbarea…

- Confruntata cu strategia de razboi lung la care s-a angajat Vladimir Putin, Uniunea Europeana intelege sa asigure "un flux de bani previzibil si stabil". Dar aportul european este departe de a putea acoperi consecintele conflictului. Kievul estimeaza pagubele cauzate de partea sa la "peste 750 de…

- Ministerul ucrainean al Energiei a decis sa opreasca exporturile de electricitate catre Uniunea Europeana, in urma atacurilor rusesti cu rachete care au lovit luni dimineata infrastructura energetica din Ucraina, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…