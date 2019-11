Stiri pe aceeasi tema

- Domeniul fizica duce din nou Universitatea de Vest Timisoara intr-un clasament international universitar. Vorbim despre ranking-ul Best Global Universities, pe prima pozitie la nivel național, in topul general. De asemenea, UVT ocupa a doua poziție la nivel național, in topul pe domenii, fiind prezenta…

- Simona Halep (28 de ani) va urca pe locul 5 WTA la inceputul saptamanii viitoare, dupa ce ucraineanca Elina Svitolina a fost eliminata in optimile de finala de la Moscova. Ucraineanca era principala favorita a turneului și ocupanta locului 4 WTA, dar a fost invinsa de rusoaica Veronika Kudermetova…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca ANOFM , sunt disponibile 30.216 locuri de munca.La nivel national, cele mai multe locuri de munca sunt oferite pentru: muncitor necalificat la asamblarea,…

- Alexandra Stroe, Andreea Coman și Miruna Doldor vor reprezenta Romania la concursuri de nivel mondial, finalistele fiind alese in cadrul festivalului Romanian Infofashion, organizat la Predeal. Ajuns la cea de-a 28-a editie, festivalul le aduce in fata publicului pe cele mai frumoase tinere…

- Mai mult de jumatate din angajatii de la nivel global se simt amenintati de automatizare si cred ca locurile lor de munca vor fi schimbate semnificativ sau vor disparea in urmatorii zece ani, potrivit sondajului PwC „Upskilling Hopes and Fears”. Totodata, angajatii considera ca actualii angajatori ar…

- Robert Mugabe, primul președinte din Zimbabwe dupa obținerea independenței țarii, a murit la vârsta de 95 de ani, a anunțat familia acestuia, transmit BBC și Reuters. Potrivit anunțului facut de familie, Mugabe a murit dupa o lupta cu probleme de sanatate. Robert Mugabe a murit…

- Cimitirul din municipiul Vulcan este sub asediu. Locul unde iși dorm somnul de veci vulcanenii pare desprins dintr-un film de groaza. Buruieni de peste un metru, mizerii, coroane uscate și multe altele sunt lasate la voia intamplarii. Cimitirul este administrat de serviciile de specialitate din subordinea…

- Copiii unor cunoscuți oameni de afaceri din Gorj au fost ”convertiți” peste noapte și au devenit de etnie rroma, pentru a putea intra pe locurile speciale la Academia de Poliție ”A.I. Cuza”. Rețeaua care a gandit acest mecanism iși are ”cuibul” in zona Pocruia-Tismana, de acolo de unde, printr-o…