Țara cu benzina mai ieftină de 50 de ori ca în România Iranul este țara cu cea mai ieftina benzina din lume, la un preț de 0,029 dolari litrul(un neverosimil 13 bani pe litru – n.r.) urmat de de Libia, Venezuela, Algeria, Kuweit, Angola, Egipt și Turkmenistan, relateaza Azernews . Turkmenii, spre exemplu, platesc 0,428 dolari pe litrul de benzina, de trei ori mai puțin fața de costul mediu global al benzinei (1,30 dolari pe litru). Romania, potrivit datelor Comisiei Europene, are un preț mediu al benzinei de 1,45 de dolari pe litru (echivalentul a 1,328 euro). Daca e sa facem o comparație intre Iran, țara cu cea mai ieftina benzina, și Romania,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

