- Compania americana Apple a facut un anunț care ii va binedispune pe fanii iPhone, informeaza Bloomberg. Luna viitoare vor fi prezentate trei noi modele de iPhone, cu preturi si marimi diferite ale ecranelor. Noul varf de gama al familiei iPhone de la Apple ar urma sa aiba un ecran de 6,5 inchi, mai…

- Irlanda a recuperat complet taxele necolectate de la grupul informatic american Apple - 13,1 miliarde de euro si dobanzi de 1,2 miliarde de euro, bani care sunt pastrati intr-un cont escrow infiintat de Guvernul de la Dublin in asteptarea sentintei de la Curtea Europeana de Justitie, a anuntat marti…

- Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Polone, Jacek Czaputowicz, a declarat marti, referitor la o serie de afirmatii ale unor oficiali europeni, ca in evaluarile acestora sunt folosite standarde duble, astfel incat ceea ce este acceptat in anumite tari nu este tolerat in Romania, Ungaria, Polonia.…

- Vicepremierul polonez Jaroslaw Gowin a declarat luni ca tara sa "probabil nu va avea alta optiune" decat "sa ignore" decizia Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), daca aceasta va emite un verdict impotriva noii legi poloneze care scade varsta de pensionare a judecatorilor Curtii Supreme a Poloniei.…

- Tribunalul de pe langa Curtea Europeana de Justitie a admis actiunea initiata de zece crescatori de animale din mai multe tari europene, printre care si ciobanul Petru Vlad din Cugir, impotriva Parlamentului European si Consiliului European. In termen de doua saptamani institutiile europene care au…

- Un numar de 146 de zboruri Ryanair vor fi anulate vineri, din cauza grevelor angajatilor companiei din Irlanda, Belgia si Suedia, care afecteaza 25.000 de pasageri, potrivit datelor AirHelp, companie specializata in obtinerea de compensatii pentru pasagerii companiilor aeriene. ”Estimam ca,…

- Guvernul Romaniei a ales calea cea mai lunga pentru a implementa Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului. Mai exact, in loc sa dea o ordonanta de urgenta si sa rezolve problema repede, a ales sa dea o lege, care trebuie sa treaca prin Parlament…

- Romania risca sa fie sancționata și sa plateasca sume forfetare și penalizari pentru fiecare zi in care intarzie sa puna in aplicare directiva UE cu privire la spalarea banilor. Comisia Europeana a sesizat Curtea de Justiție a UE in acest caz. Comisia Europeana a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii…