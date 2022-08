Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de la Berlin nu doresc ca tancurile și echipamentele militare rusești distruse de armata ucraineana sa fie expuse in fața ambasadei Rusiei. Evenimente similare au avut deja loc in mai multe capitale europene. Atitudinea autoritaților din Berlin a fost criticata de ambasadorul ucrainean…

- Guvernatorul regiunii Zaporojie, Oleksandr Starukh, a declarat ca periferia orașului a fost lovita cu rachete in jurul orei 3:05 a.m. La randul sau, Primarul din Mykolaiv, Oleksandr Sienkevych, a anunțat ca in oraș s-au auzit explozii puternice.

- Razboi in Ucraina, ziua 153. Guvernul Olaf Scholz a acuzat, luni seara, Rusia ca invoca "pretexte" pentru a forta Occidentul sa nu mai sustina militar Ucraina, subliniind ca decizia de reducere a fluxului de gaz este "politica", fara a avea cauze tehnice.

- Invazia rusa in Ucraina, care a ajuns vineri in a 100-a zi, provoaca un cutremur pe piata de energie, ce afecteaza in principal Europa, unde Rusia este cel mai mare exportator de petrol si gaze, la care se adauga pretul ridicat al electricitatii, relateaza agentia EFE, informeaza AGERPRES. Fii…

- In ultimele zile, agresiunea Rusiei din Ucraina a intrat intr-o noua faza. S-ar parea ca, adaptandu-se situației din teren, armata lui Putin a intrat intr-o noua etapa, ceea ce a Post-ul EDITORIALUL DE MARȚI – Gheorghe SCORȚAN – Ucraina, intre un razboi drept și o pace… nedreapta apare prima data in…

- Autoritatile ucrainiene mizeaza pe interventia directa a institutiilor internationale din cauza riscului unei epidemii la Mariupol, urmare a inmormantarilor mortilor peste tot, a lipsei hranei si medicamentelor si a calitatii inadecvate a apei potabile.

- Ucraina nu este de acord ca Rusia sa conecteze centrala nucleara Zaporojie la reteaua de electricitate ruseasca. Militarii ruși au ocupat uriasa centrala ucraineana inca din prima luna de conflict. La Zaporojie este cea mai mare centrala nucleara din Europa, anunța mediafax. Fii la curent…