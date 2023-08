Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți activiști pentru drepturile animalelor s-au adunat vineri in apropierea Vaticanului, imbracați in pelerine roșii și coarne false, pentru a-l indemna pe Papa Francisc sa denunțe ceea ce ei considera a fi „practica barbara a luptelor cu tauri”.Activiștii s-au adunat in apropierea vechii cetați…

- Gavin Newsom, guvernatorul Californiei, a propus un amendament la Constituția SUA pentru a introduce mai multe restricții privind achiziționarea de arme de foc. Propunerea este practic inutila și imposibil de realizat din punct de vedere politic. Dar este o idee buna. Amendamentul propus ar crește varsta…

- Cel mai important proiect energetic al țarii a fost atacat la Curtea Constituționala chiar de Avocatul Poporului, care s-a alaturat, astfel, protestelor USR și ale activiștilor de mediu. Este vorba despre cele noua hidrocentrale noi pentru a caror construcție s-au facut derogari de la o lege care transpunea…

- Executivul a aprobat, la inițiativa Ministerului Sanatații, Programul national de securitate transfuzionala si autoasigurare a tarii cu produse sangvine pentru anii 2023-2027. Documentul vine sa imbunatațeasca activitatea serviciului de transfuzie a singelui in urmatorii cinci ani, cu suplinirea și…

- Judecatorii au respins petitiile organizatiilor de protectie a animalelor impotriva unui decret prin care ursul, care a atacat si ucis un alergator in padure la inceputul lunii aprilie, poate fi impuscat. Cu toate acestea, un ordin al celei mai inalte instante administrative a impiedicat deocamdata…

- Copiii nascuți pe teritoriul țarii noastre vor beneficia de dreptul garantat la cetațenia Republicii Moldova. Un proiect de lege in acest sens a fost votat astazi in a doua lectura cu voturile a 68 de deputați. {{679282}}Documentul vizeaza modificarea Legii cetațeniei Republicii Moldova in vederea excluderii…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a anuntat vineri, la Havana, ca reprezentantul special al Uniunii Europene pentru drepturile omului va vizita Cuba in noiembrie, dupa ce a discutat acest subiect cu autoritatile cubaneze, transmite AFP, citat de Agerpres."Sunt bucuros sa anunt (...) vizita…