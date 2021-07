Țara care începe imunizarea cu a treia doză de vaccin In condițiile in care noile tulpini de coronavirus fac raspandirea virusului mai ușoara, deja se ia in considerare imunizarea oamenilor cu a treia doza de vaccin. Ministrul sanatații din Thailanda, Anutin Charnvirakul, a anunțat ca personalul medical thailandez va primi o a treia doza de vaccin anti-COVID-19 dintre cele produse de AstraZeneca și Pfizer, pentru a intari sistemul imunitar, dupa cum arata Agerpres . Din aprilie, medicii și restul personalului medical din Thailanda a inceput sa primeasca vaccinul produs de compania chineza Sinovac. De atunci și pana acum, au fost vaccinați 618 lucratori… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

