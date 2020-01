Stiri pe aceeasi tema

- In Finlanda, saptamana de lucru va fi de patru zile. In plus, guvernul de la Helsinki anunța ca ziua de lucru ”standard” va fi de șase ore!Acest program ”flexibil” a fost solicitat de catre noul premier al Finlandei, Sanna Marin, noteaza dailymail.co.uk..In varsta de 34 de ani, Sanna Marin a precizat…

- Presedinta estona si-a cerut scuze dupa ce ministrul de interne al tarii a descris-o pe sefa guvernului finlandez drept "o vanzatoare", relateaza marti BBC, in pagina electronica. Presedinta Estoniei, Kersti Kaljulaid, s-a declarat "jenata" de comentariile ministrului de interne Mart Helme, in varsta…

- Social-democratii finlandezi au desemnat-o lider pe Sanna Marin, o tanara in varsta de 34 de ani, care va deveni cel mai tanar premier din istoria țarii, relateaza Reuters. „Avem mult de muncit pentru a recladi increderea [electoratului -n.r]. Avem un program comun de guvernare care intarește coalitia”,…

