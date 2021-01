O țara din Asia a scapat complet de epidemia de coronavirus. In Tadjikistan, o țara situata in Asia Centrala, nu mai exista niciun caz activ de coronavirus. Președintele din Tadjikistan, Emomali Rakhmon, a anunțat ca nu mai exista coronavirus in țara sa. Conform AFP, președintele Emomali Rakhmon le recomanda cetațenilor sa ramana precauți și sa respecte masurile de protecție. Tadjikistan este cea mai saraca țara din fosta Uniune Sovietica. De la inceputul anului 2021, acest stat a raportat doar 12 cazuri noi de coronavirus și niciun deces. „Putem spune cu certitudine ca nu mai exista coronavirus…