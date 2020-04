Stiri pe aceeasi tema

- Moldovenii au mancat si au baut mai putin in acest an de Paste. Cel putin asta arata cifrele oficiale. Pe parcursul celor doua zile de sarbatoare, 19 si 20 aprilie, doar 30 de persoane s-au adresat la Serviciul Unic de Urgenta 112 cu intoxicatii alcoolice sau alimentare.

- Inca o urmarire pe strazile Iașului. Un barbat care circula haotic a fost observat de polițiștii ieșeni. Oamenii legii au incercat sa-l opreasca, insa nu au reușit. Dupa ce i-au facut un semnal de oprire, polițiștii s-au așteptat ca individul sa traga pe dreapta, dar nu a fost așa. Au plecat in urmarirea…

- Simptomele pot fi variate, in funcție de organismul fiecaruia. In timp ce unii se vindeca in maximum doua saptamanii, in cazul altora pot aparea complicații. Bussines Insider a publicat un material in care sunt studiate in amanunt simptomele COVID-19 care apar de la o zi la alta in organismul uman,…

- Lumea se confrunta cu o pandemie de coronavirus, iar foarte multe tari, intre care si Romania, au declarat stare de urgenta. Oamenii sunt sfatuiti sa ramana in autoizolare. In unele state, iesitul pe strada se face doar cu un motiv bine determinat. Durata de vindecare a infectiei cu noul coronavirus…

- Dimineața cu scandal la Piața Centrala din Capitala. Desi anuntasera initial ca aceasta se va inchide de luni, autoritatile locale s-au razgandit, astfel ca azi la ora 08:30, cand oamenii au venit la cumparaturi nu au mai putut intra in incinta pietei.

- Ziarul Unirea Coșul de consum romanesc: Țara noastra continua sa conduca detașat in topul european al sumelor alocate pentru alimente și bauturi non-alcoolice Coșul de consum romanesc: Țara noastra continua sa conduca detașat in topul european al sumelor alocate pentru alimente și bauturi non-alcoolice…

- Ca urmare a numarului crescut de viroze si infectii respiratorii, incepand cu data de 31.01.2020 este interzis accesul vizitatorilor in sectiile cu risc: ATI STI adulti si copii, Oncologie, Neonatologie, Pediatrie, Obstetrica Ginecologie 2 et.7 , Cardiologie, Medicina Interna 1, Medicina Interna 2 si…