Tania Adam, vicecampioană mondială la lupte pe plajă REȘIȚA – Tania Adam, de la Clubul Sportiv Școlar Resita, a cucerit medalia de argint, la categoria 70 kg, la grupa de varsta Under 20, in cadrul Campionatului Mondial de lupte pe plaja, de la Constanța! Inaintea acestui rezultat, Tania Adam a cucerit doua medalii si la Nationalele de lupte pe plaja. Ea a caștigat bronzul la categoria 70 de kg, la U20, si argintul la seniori. „Un rezultat foarte bun pentru sportiva noastra, mai ales ca a trecut la o categorie mai mare, cea de 70 kg. Tania Adam face parte din lotul național de junioare si se pregatește la București. Nu sunt intamplatoare toate rezultatele… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

