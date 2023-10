Tandrețuri și finețuri de week-end petrecut în București De la ciocolata artizanala, bauturi fine, viniluri și muzica, la articole vestimentare de designer, bijuterii de lux, cosmetice din cacao și cadouri inedite, bucureștenii vor descoperi un weekend de rasfaț la targul „Tandrețuri și finețuri”. Astazi, 14 și maine, 15 octombrie, Casa Ghica, din centrul vechi al Bucureștiului va fi gazda evenimentului expozițional cu vanzare „Tandrețuri și finețuri”, o lume un pic extravaganta, un pic elitista, dar in intregime eleganta, dominata de bijuterii de lux, articole vestimentare de designer și cosmetice exotice din cacao, dar și degustari de ciocolata artizanala.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

