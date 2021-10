Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Digitalizarii, Tanczos Barna, a anuntat ca la Posta Romana sunt bani pentru salarii, insa exista si un plan de restructurare, iar o anumita parte din personalul acestei companii va fi disponibilizat.

- „Nu putem accepta asemenea fapte care pun in pericol viața celor care apara padurea”, este mesajul transmis, vineri, de Tanczos Barna, ministrul Mediului, in urma incidentului in care au fost implicați doi jurnaliști și un activist de mediu care realizau un documentar internațional in Suceava despre…

- Ministrul mediului, Tanczos Barna, a reacționat dupa ce un padurar din Dambovița a fost batut chiar in curtea casei sale de mai mulți barbați pe care i-a prins ca furau lemne. Hoții „nu au nicio limita”, spune ministrul, care a cerut majorarea pedepselor pentru agresiuni impotriva personalului silvic.

- Traseul unor scrisori trimise prin Poșta Romana arata o parte din problemele care macina societatea comerciala in care statul e acționar majoritar. Europa Libera a verificat, folosind un dispozitiv GPS, care e traseul unei scrisori trimise prin Poșta. Am avut noroc, corespondența a ajuns la destinație,…

- Premierul Florin Cițu a publicat datele execuției bugetare pe primele 6 luni, iar o parte dintre miniștrii se pare ca au perfomat extrem de slab. In zona politica se vorbește intens despre o remaniere, care va avea loc in aceasta toamna, iar miniștrii cu rezultate slabe ar putea urca direct in capul…

- Premierul Florin Citu si vicepremierul Dan Barna se mentin in luna iulie pe primele pozitii in topul vizibilitatii membrilor Guvernului, la fel ca in luna precendta. Tanczos Barna urca si el in top trei, in contextul masurilor luate in cazul atacurilor ursilor, urmat de ministrul de Interne Lucian Bode…

- In urma atacului unui urs care a avut loc vineri seara pe raza judetului Harghita, in urma caruia un tanar de 26 de ani a fost ucis, ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat pe Facebook ca s-au facut formalitațile pentru „extragerea ursului”. Jandarmeria, Garda de Mediu si Agentia de Mediu Harghita…

- Horia Grigorescu, fostul șef al Poștei Romane, a explicat, marți seara, intr-un discurs la alegerile pentru șefia filialei Sector 4, cum a transformat instituția dintr-una ”roșie” intr-una liberala, potrivit G4Media. O reacție a veni și din partea lui Ciprian Teleman, ministrul Cercetarii, Inovarii…