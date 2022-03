Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat, sambata, ca nivelul radiatiilor este parametrii normali, radioactivitatea fiind monitorizata in fiecare ora cu 58 de aparate de masurare la nivel national. „Radioactivitatea este monitorizata in fiecare ora cu 58 de aparate de masurare la nivel national.…

- Nivelul radioactivitatii este la parametrii normali, ultima masurare a fost sambata la ora 10, precizeaza ministrul Mediului Tanczos Barna. "Radioactivitatea este monitorizata in fiecare ora cu 58 de aparate de masurare la nivel national. Datele sunt la parametrii normali, ultima masurare a fost sambata…

- Ministrul mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a anuntat, sambata, intr-o postare pe Facebook, ca nivelul radiatiilor este la parametrii normali, dupa ce ultima masurare a fost efectuata la ora 10:00. Precizarea ministrului vine la o zi dupa incendiul declansat de bombardamentele fortelor ruse…

- Nivelul radioactivitatii este la parametrii normali, ultima masurare a fost sambata la ora 10, precizeaza ministrul Mediului Tanczos Barna. “Radioactivitatea este monitorizata in fiecare ora cu 58 de aparate de masurare la nivel national. Datele sunt la parametrii normali, ultima masurare a fost sambata…

- In cursul dimineții de astazi, armata rusa a atacat cu rachete cea mai mare centrala nucleara din Europa, de la Zaporojie. In urma acestui incident Ucraina a anunțat ca atacul asupta centralei atomice a provocat un incendiu la o instalație, centrala in sine nefiind afectata. „In urma incendiului de…

- UPDATE cu privire la monitorizarea radioactivitatii mediuluiIn urma incendiului de la centrala nucleara Zaporojie, Ucraina, monitorizarea permanenta derulata pana la acest moment de catre Reteaua Nationala de Supraveghere a Radioactivitatii Mediului RNSRM , coodonata de Laboratorul National de Referinta…

- In urma incendiului de la centrala nucleara Zaporojie, Ucraina, monitorizarea permanenta derulata pana la acest moment de catre Rețeaua Naționala de Supraveghere a Radioactivitații Mediului (RNSRM), coodonata de Laboratorul Național de Referința Radioactivitate (LNRR) din cadrul Agenției Naționale pentru…

- ANPM: Nu s-au semnalat creșteri ale radioactivitații mediului, ca urmare a incendiului de la centrala nucleara Zaporojie, Ucraina! Agenția Naționala pentru Protecția Mediului a facut un UPDATE la monitorizarea radioactivitații mediului. „In urma incendiului de la centrala nucleara Zaporojie, Ucraina,…