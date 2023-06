Stiri pe aceeasi tema

- Foști angajați ruși din sectorul de aparare au fost reținuți pentru cooperare cu serviciile de informații militare ucrainene, a anunțat marți Serviciul Federal de Securitate (FSB, fostul KGB). Serviciul de Securitate al Rusiei susține ca acești foști angajați pregateau atacuri „teroriste in regiunile…

- Kievul considera ca decizia Varsoviei de a interzice vanzarea produselor agricole ucrainene in Polonia este "nejustificata" si "ilegala" si avertizeaza ca Rusia profita deja de aceasta situatie pentru a creste presiunea asupra economiei ucrainene prin blocarea exportului de cereale ucrainene prin coridorul…

- Rusia continua sa produca si sa acumuleze rachete pentru a le utiliza odata ce va incepe contraofensiva ucraineana cu scopul de a zadarnici incercarile Kievului de a-si recuceri teritoriile ocupate de inamic, a declarat luni seful Directiei principale de informatii de pe langa Ministerul ucrainean al…

- In acest timp, forțele ruse continua sa inainteze in pas de melc spre marginea orașului Bahmut. De la mijlocul lunii aprilie, forțele ucrainene continua sa dețina parți ale orașului, la vest de linia de cale ferata, in timp ce forțele ruse conduse de Grupul Wagner au ocupat centrul administrativ.Ministerul…

- Pentagonul incearca sa identifice sursa scurgerilor pe retele de social media a unor documente clasificate care detaliaza planurile SUA si ale aliatilor din NATO privind consolidarea ofensivei ucrainene in fata invaziei ruse, relateaza vineri AFP si EFE.Pentagonul "analizeaza" publicarea acestor documente…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a trecut marti in revista unitatile fortelor de securitate ucrainene care protejeaza frontiera cu Rusia in provincia Sumi din nord-estul Ucrainei, a informat intr-un comunicat biroul sefului statului, transmite EFE. Vizita are loc la cateva zile dupa bombardamentele…

- Experiența in razboiul modern și modul de acțiune al forțelor armate ucrainene sunt fara egal, considera un general in rezerva australian. Armata ucraineana s-a calit intr-un razboi complex și reușește sa faca fața unei puteri militare precum Rusia, iar principalele atuuri demonstrate in lupta de soldații…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a deplasat sambata in Crimeea, intr-o vizita care marcheaza implinirea a noua ani de la anexarea peninsulei ucrainene, informeaza Reuters si AFP citand presa de stat din Rusia.