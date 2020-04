Stiri pe aceeasi tema

- O parte dintre jucatorii de la FCSB au avut parte astazi de primul antrenament dupa pauza impusa de pandemia de COVID-19. Roș-albaștrii se antreneaza cu schimbul, la ședințele de antrenament fiind prezenți maxim 4 jucatori. Așa a aratat situația și astazi, patru din fotbaliștii echipei de pe locul…

- Anderlecht este a doua echipa belgiana care isi reia antrenamentele, dupa Genk, informeaza lesoir.be, potrivit news.ro.Jucatorii au ajuns, luni, la baza de la Neerpede, langa Bruxelles, dupa patru saptamani de la impunerea restrictiilor din cauza pandemiei de cronavirus. Fotbalistii…

- Campioana Germaniei Bayern Munchen a reluat antrenamentele. Cei 21 de jucatori prezenți au fost imparțiți in cinci grupuri.Fotbaliștii s-au pregatit simultan pe trei terenuri, pentru a fi cat mai departe unii de ceilalți.

- Ziarul Unirea FOTO-VIDEO: Unirea Alba Iulia a reluat antrenamentele, in mediul online | Elevii lui Mihai Manea se pregatesc, prin intemediul skype, pe perioada pandemiei de coronavirus Unirea Alba Iulia a reluat antrenamentele, elevii lui Mihai Manea pregatindu-se prin intermediul skype, pe perioada…

- Fotbalistii echipei Rapid, aflati in prezent fiecare la domiciliu ca urmare a pandemiei de coronavirus, au reluat antrenamentele organizate prin intermediul unei aplicatii video, informeaza site-ul oficial al gruparii din Liga a II-a."Rapid a reluat antrenamentele in mod organizat, sub supravegherea…

- Fotbalistii echipei Rapid, aflati in prezent fiecare la domiciliu ca urmare a pandemiei de coronavirus, au reluat antrenamentele organizate prin intermediul unei aplicatii video, informeaza site-ul oficial al gruparii din Liga a II-a. "Rapid a reluat antrenamentele in mod organizat, sub…

- Echipa RB Leipzig si-a reluat antrenamentele, vineri, dupa o pauza de cinci zile cauzata de pandemia de coronavirus, relateaza publicatia Kicker, citata de news.ro.La antrenament se tine insa cont de cateva reguli: jucatorii au fost impartiti in cateva grupuri care s-au antrenat pe trei terenuri…

- FCSB continua sa se pregateasca in fiecare zi, in ciuda pandemiei de coronavirus. Bogdan Hulubei, președintele AFAN, a comentat decizia luata de Bogdan Argeș Vintila. „La FCSB sunt condiții foarte bune, nu vor fi probleme. La baza de la Berceni sunt condiții excelente, jucatorii pot fi ținuți in cantonament.…