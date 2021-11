Stiri pe aceeasi tema

- SPYNEWS prezinta documente exclusive din dosarul torționarilor de la Secția 16, care au rapit și torturat doi oameni, iar pe unul dintre ei liderul gaștii, Viorel Șeicaru, a urinat, ca sa il umileasca in stil mafiot.

- Fostul ministrul al Sanatații, Nelu Tataru a transmis in cursul serii de miercuri un mesaj de conștientizare a situației extrem de grea in care ne aflam. Medicul hușean face apel la cetațeni și ii roaga sa faca un mic exercițiu de imaginație referitor la dispariția a 331 de suflete in doar 24 de ore.…

- Explozia de infectari cu Covid-19 ii ingrozește pe medicii din linia intai, care recunosc ca nu mai pot face fața valurilor de pacienți. Chiar și așa, cadrele medicale depun toate eforturile pentru a-și salva pacienții, atata vreme cat starea lor de sanatate nu se detrioreaza extrem de tare. In cursul…

- Patriarhul Daniel a transmis un mesaj de compasiune pentru bolnavii care au murit ieri in incendiul de la sectia ATI a Spitalului de Boli Infectioase din Constanta. „Am aflat cu multa durere despre noua tragedie survenita intr-unul dintre spitalele din Romania, tragedie provocata de incendiul din secția…

- Patriarhul Daniel a transmis ieri un mesaj de compasiune pentru victimele incendiului de la sectia ATI a Spitalului de Boli Infectioase Constanta. "Am aflat cu multa durere despre noua tragedie survenita intr unul dintre spitalele din Romania, tragedie provocata de incendiul din sectia de Anestezie…

- Sapte oameni au murit, vineri, in urma incendiului de la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta. Fiica unei paciente a venit in lacrimi la unitatea medicala și a povestit pentru ziarul local CTNews cum a aflat ca mama ei a murit. „Dar de ce sa moara arsa? De ce sa moara așa?” Sunt cuvintele disperate…

- Politistul a formulat imediat denunt la Serviciul Judetean Anticoruptie Constanta, care a sesizat Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta. Doi barbati din localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta, au fost condamnati zilele trecute, de Tribunalul Constanta, pentru dare de mita. In sarcina celor…