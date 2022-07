Tânărul din Neamţ care a sărit în apă să-şi salveze sora a fost găsit fără suflare Trupul tanarului de 18 ani din judetul Neamt care a sarit in apele raului Moldova pentru a-si salva sora, in varsta de 17 ani, a fost gasit, duminica, de echipele de cautare. Potrivit ISU Neamt, misiunile de cautare a baiatului inecat in raul Moldova au incetat sambata seara, in jurul orei 21:00, iar duminica dimineata la ora 5.00 au fost reluate. La misiune au participat si scafandri de la ISU Neamt, ISU Bacau, ISU Botosani si ISU Vrancea. Ulterior, trupul tanarului a fost gasit, in zona in care s-a inecat. Sambata dupa-amiaza, pompierii au fost solicitati, printr-un apel la 112, sa intervina… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Baiatul, din localitatea Horia, județul Neamț, s-a inecat sambata, in raul Moldova, dupa ce a intrat in apa ca sa-și salveze sora, 17 ani. Trupul sau a fost gasit duminica la pranz, iar fata, care a fost scoasa la mal de localnici, a murit noaptea trecuta la spitalul din Roman, potrivit site-ului local…

- O tanara de 17 ani a fost salvata, sambata dupa-amiaza, dupa ce a alunecat in apele raului Moldova, in judetul Neamt, unde se afla la scaldat. Ea a fost scoasa din apa de oamenii aflati in zona, pana la sosirea echipajelor de interventie, si a fost resuscitata. Fratele ei, care a sarit dupa ea in apa,…

- O fata de 17 ani care a cazut sambata in raul Moldova, in dreptul localitatii Horia, a fost resuscitata si transportata la spital. Pompierii și scafandrii il cauta acum pe fratele ei, de 18 ani, care a sarit in apa ca sa o salveze.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare meteo Cod galben de vant puternic pentru 14 judete din centrul, estul si nord-estul tarii, valabila pe parcursul zilei.Potrivit ANM, in intervalul 22 iunie, ora 10:00 – 22 iunie, ora 21:00, in cea mai mare parte a Moldovei, in sud-estul…

- Agenția Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de averse și vant valabila in 18 județe din țara pentru ziua de miercuri, intre orele 12.00 și 21.00. Sunt vizate județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacau, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovița, Argeș, Covasna, Brașov, Valcea, Sibiu, Alba, Hunedoara,…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a demarat o noua etapa a activitatii experimentale de crestere a precipitatiilor in zonele cu risc de seceta, aceasta urmand sa fie efectuata cu ajutorul aviatiei de pe Aeroporturile din Craiova si Iasi, a anuntat institutia, potrivit Agerpres. Astfel,…

- Un atlet veteran din Alba, Vasile Harjoc, in varsta de 69 de ani, va alerga, cate 21 de kilometri in fiecare judet al tarii, de la Alba Iulia la Bucuresti, in patru etape, in Maratonul dedicat Centenarului Incoronarii, in perioada 26 aprilie – 2 octombrie. Startul Maratonului Centenarului Incoronarii…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, o informare de vreme rece, valabila la nivelul intregii tari pana joi dimineata. De asemenea, potrivit ANM, un Cod galben de intensificari ale vantului in zece judete este valabil pe tot parcursul zilei de miercuri. Conform meteorologilor, in intervalul…