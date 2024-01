Stiri pe aceeasi tema

- Britanicul Jenson Button, campion mondial de Formula 1 in 2009, va concura anul viitor in Campionatul Mondial de anduranta (WEC) la Hertz Team JOTA, la categoria Hypercar, a anuntat vineri echipa sa, citata de AFP.Britanicul va imparti volanul masinii Porsche 963 cu numarul 38 cu compatriotul sau…

- In 2017, Alfa Romeo revenea in Formula 1 alaturi de Grupul Sauber dupa o lunga pauza. Intre timp, pe la aceasta echipa au trecut piloți ca Charles Leclerc, Marcus Ericsson, Antonio Giovinazzi și Kimi Raikkonen. In prezent, pentru Alfa Romeo alearga Zhou Guanyu și Valtteri Bottas. Din pacate, insa, pentru…

- Fostul pilot de Formula 1 Mick Schumacher va concura in Campionatul Mondial de Anduranța in sezonul 2024. Germanul va face parte din cadrul echipei Alpine, care va concura in categoria de top Le Mans Hypercar. Echipa franceza va lua startul și in cadrul celebrei curse de 24 de ore de la Le Mans. Fiul…

- Penultima etapa a sezonului 2023 de Formula 1 ii aduce pe piloți și pe echipe in Las Vegas. Formula 1 revine in acest oraș pentru prima data dupa o pauza de 41 de ani, pe un circuit stradal care include și faimosul Strip. In ciuda unui exercițiu PR foarte grandios, weekend-ul a inceput cu stangul pe…

- Mai mulți piloți cu pretenții nu au prins Q3 in calificarile pentru Marele Premiu de Formula 1 de la Las Vegas. Din pole-position va pleca Charles Leclerc, el fiind urmat de coechipierul Carlos Sainz Jr (va pleca insa de pe 12 dupa ce a primit o penalizare).

- Monoposturile Ferrari pilotate de spaniolul Carlos Sainz Jr si monegascul Charles Leclerc au obtinut cei mai buni doi timpi vineri in singura sesiune de antrenamente libere inainte de calificarile la Marele Premiu de Formula 1 al Braziliei, pe circuitul de la Interlagos, scrie AFP.Spaniolul Sainz…

- Pilotul olandez Max Verstappen s-a impus duminica seara in Marele Premiu al Mexicului la Formula 1, stabilind un nou record in Campionatul Mondial, informeaza news.ro.Chiar daca Charles Leclerc a pornit din pole-position, a pierdut rapid prima poziție in detrimentul olandezului, așa cum s-a intamplat…

- Charles Leclerc a reușit cel mai bun timp in calificarile pentru Marele Premiu de Formula 1 al Mexicului, pilotul monegasc urmand sa plece din pole-position in Grand Prixul de duminica seara. El a fost urmat de coechipierul Carlos Sainz Jr.