Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Poliției Municipiului Timișoara efectueaza cercetari fața de un barbat, in varsta de 36 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de „tentativa la talharie calificata”. Cel in cauza a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Dej au reținut pentru 24 de ore o tanara de 19 ani, din municipiul Gherla, fiind cercetata intr-un dosar penal ce vizeaza infracțiunea de inșelaciune. Din activitatea de cercetare a polițiștilor reiese faptul ca incepand…

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au efectuat, in data de 27 mai, o perchezitie domiciliara, la un tanar in varsta de 27 de ani, din Sangeru de Padure, banuit de talharie. "In fapt, la data de 24 mai, tanarul, in timp ce se afla pe drumul public…

- A furat din locuințele aradenilor și in cele din urma a fost prins. Hoțul se ascundea la rude, in județul Olt. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale impreuna cu cei ai Secției 1 și 2 de Poliție Urbana și Secției 1 Poliție Rurala au identificat la data de 26 mai a.c., un barbat de 33 de […] The…

- Polițiștii Biroului de Ordine Publica au observat un barbat, in noaptea de 19 spre 20 mai, in fața unei sali de joc din municipiul Arad, avand un comportament suspect, motiv pentru care l-au verificat. Astfel, s-a descoperit ca acesta are 26 de ani, este din Arad, iar pe numele lui este emis un mandat…

- Un barbat care a furat aproape 100.000 de lei de la o casa de schimb valutar din Vatra Dornei a fost prins si retinut pentru 24 de ore, a informat, marti, purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu, citat de Agerpres . Potrivit sursei citate, politisti de la Biroul de Investigatii Criminale…

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale – Politia Municipiului Vatra Dornei, in cooperare cu polițișții din cadrul Politiei Orasului Frasin au reusit printr- o mobilizare exemplara sa documenteze cu operativitate activitatea infractionala intr-o cauza de furt de la o casa de schimb valutar din…