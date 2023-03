Tânără salvată de la amputarea piciorului de medicii de la Spitalul Județean Timișoara O tanara cu o tumora gigant a fost salvata de la amputarea piciorului de medicii de la Clinica de Chirurgie Vasculara a Spitalului Județean Timișoara. Intervenția chirurgicala de excepție a durat cinci ore și a constat in inlaturarea unei tumori gigant, care acoperea in intregime coapsa dreapta a pacientei. Potrivit medicilor, tumorile de asemenea dimensiuni sunt destul de rare si apar la persoane corpolente, deoarece grasimea sufera modificari si se poate ajunge rapid la tumori. In cazul in care se depașește pragul posibilitații de a se efectua o intervenție chirurgicala de eliminare a tumorii,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medicii Clinicii de Chirurgie Vasculara a Spitalului Judetean Timisoara au reușit sa salveze o tanara de doar 29 de ani de la amputarea piciorului! Aceștia au reușit sa inlature o tumora gigant, de 3.5 kg care ocupa in intregime coapsa dreapta. „Era o tumora gigant, care ocupa intreaga coapsa dreapta,…

- Medicii chirurgi de la Clinica de Chirurgie Vasculara a Spitalului Județean Timișoara au operat ieri o tanara pacienta, in varsta de numai 29 de ani, salvandu-i piciorul de la o posibila amputație. Aceasta avea o tumora gigantica, de peste 3,5 kg.

- Medicii chirurgi din Clinica de Chirurgie Vasculara a Spitalului Județean Timișoara au operat ieri o pacienta, salvandu-i piciorul de la o posibila amputație. „Tumora era giganta. Ocupa aproape in intregime coapsa dreapta cu particularitatea ca pedicolul femural, in zona inghinala, era inglobat in…

- Femeia a nascut in urma cu cateva zile la Spitalul Judetean Mavromati, fiind insarcinata in sase luni, insa copilul nu a supravietuit. Starea ei s-a agravat, astfel ca a fost solicitat transferul la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon”, din Iasi. Medicii spun ca este in stare foarte grava, dar spera sa…

- Sotia unui cunoscut fotbalist de la FC Botosani a ajuns joi seara in stare foarte grava la Iasi dupa ce in urma cu cateva zile a nascut prematur. Conform presei locale din Botosani, este vorba despre partenera de viata a lui Eduard Florescu, reintors la echipa de la CSU Craiova in pauza competitionala.…

- Medicii de la Maternitatea „Cuza Voda" au tratat zilele trecute un caz extrem de rar: au indepartat o tumora uterina imensa, de 4.300 de grame si 35 de centimetri in diametru. Pacienta in varsta de 49 de ani a ajuns in stare grava la unitatea medicala, cu sangerari masive, sindrom anemic sever, cantarind…

- Medicii i-au extirpat doua excrescențe canceroase Primei Doamne a SUA, Jill Biden, care ”se simte bine” dupa operație, au precizat aceștia, transmite AFP. Toate țesuturile canceroase au fost eliminate cu succes (…) Vom supraveghea indeaproape zona respectiva in timpul vindecarii, dar nu credem ca vor…

- Dupa ce a fost la un pas sa moara de inaniție, fetița de cinci ani hranita de mama ei doar cu ceai și pufuleți nu doar ca și-a revenit, dar s-a transformat intr-o „mica domnișoara”, conform parinților adoptivi. In 2014, Florentina ajungea la spital mai mult moarta decat vie, avand greutatea unui bebeluș.…