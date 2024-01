Tânără reținută după ce a fost prinsă conducând fără permis. În mașina femeii se aflau și doi copii O femeie in varsta de 33 de ani a fost reținuta de polițiștii vasluieni, dupa ce a fost prinsa la volanul unei mașini, deși nu avea permis de conducere, in autoturism aflandu-se și doi minori – unul in varsta de 11 ani, celalalt de 14 ani. IPJ Vaslui a anunțat joi, 4 ianuarie, ca polițiștii […] The post Tanara reținuta dupa ce a fost prinsa conducand fara permis. In mașina femeii se aflau și doi copii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

