Tânără, răpită de pe stradă şi violată pe un câmp Principalul suspect este un barbat de 40 de ani, din localitatea Perieni, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui, informeaza adevarul.ro. Acesta este acuzat de viol, lipsire de libertate in mod ilegal si talharie calificata. Pe numele sau a fost emisa o ordonanta de retinere pentru 24 de ore. Cazul a fost semnalat la 112 de o femeie din satul Manzatati, comuna Ibanesti. Acesta a declarat politistilor ca la poarta sa a batut o tanara in stare de soc. Victima era desculta si i-a spus ca a fost rapita si violat. Pentru a nu fi prinsa de agresor, victima… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

