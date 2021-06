Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Serviciului Rutier au descoperit 60.000 tigarete de contrabanda in autoturismul unui barbat in varsta de 41 ani, din localitatea Filipesti. ‘In urma controlului autoturismului, politistii au descoperit in interior tigaretele, netimbrate si fara documente de provenienta. Cazul a…

- Pana in prezent, au fost audiați mai mulți locatari din preajma parcarii supermarket-ului din Arad.Deși ancheta este abia la inceput, se contureaza totuși din ce in ce mai mult ipoteza unei crime.Sursele citate susțin ca explozoibilul ar fi fost acționat de la distanța. In plus de asta, spun aceleași…

- Consilierii USR-PLUS care au propus sa fie interzisa hranirea cainilor și pisicilor pe domeniul public in Timișoara s-au razgandit puțin. Raman cu propunerea de a fi interzisa hranirea porumbeilor și vor acum ca primaria sa iși construiasca un adapost pentru cainii fara stapan. Votul final e al consiliului…

- Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Gorj au au mai reținut un barbat in cauza penala privind distrugerea prin incendiere a doua imobile din Scoarța și a unui magazin alimentar din vecinatate, comisa in noaptea de 3 spre 4 mai. A fost identificat un barbat de 44 de ani, din comuna…

- Potrivit anchetatorilor, pe trupul victimei in varsta de 70 de ani, dintr-un sat din Vaslui, sunt numeroase urme de injughiere si de agresiune prin zdrobire sau lovire cu un corp dur, probabil metalic.

- Un barbat, in varsta de 47 de ani, dintr-o localitate din Calarași a ajuns la spital cu o fractura, dupa ce ar fi fost agresat de preotul din sat. Potrivit rudelor, victima deseori mergea la biserica pentru a ajuta preotul, iar ultimul de regula ii dadea bauturi alcoolice. Cazul a avut loc acum 3 zile,…

- Aseara, in jurul orei 21.30, pe strada Calea Moldovei din Bistrita, politistii Biroului Rutier l-au depistat si oprit in trafic, pentru control, pe un barbat de 41 de ani, din localitate care se afla la volanul unui autoturism. Acesta a fost testat cu aparatul DRUG TEST 5000, rezultatul fiind pozitiv…

- Un barbat a fost retinut in cazul amenintarilor primite de Maia Morgenstern Foto: Arhiva. Procurorii Parchetului Judecatoriei Sectorului 1 anunta ca a fost retinut un barbat, pentru 24 de ore, în dosarul de amenintare la adresa Maiei Morgenstern. Anchetatorii precizeaza ca în…