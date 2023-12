Tânăra, medic veterinar, omorâtă chiar în cabinet de un nemernic O femeie de 31 de ani, medic veterinar, a fost ucisa de fostul iubit chiar in cabinetul unde lucra. Cand si-a dat seama ce a facut, barbatul a incercat sa se sinucida, insa a fost salvat la timp. Ranile nu ii pun viata in pericol si va fi cercetat pentru omor. Individul s-ar fi intors din strainatate si ar fi mers la clinica unde lucra femeia de 31 de ani pentru o discutie despre relatia lor. Medicul veterinar i-ar fi spus ca nu mai vrea sa fie impreuna. Orbit de furie, individul a strans-o de gat pana a lasat-o fara suflare. „A omorat fata. Femeia e tanara, saraca. Ce nenorocit”, a spus unul… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

