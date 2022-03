Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a refuzat, in 2014, sa investeasca un milion de euro in afaceri cu cocaina, iar pentru acest refuz a platit cu viața, pentru ca impotriva lui s-a creat un grup de comando. Unul dintre cei care au participat la crima din Brescia, Italia, a fost prins, la 8 ani dupa fapta, in Spania.…

- Exilat in Italia, liderul gruparii Sportivilor, Mircea Nebunu, ar fi fost implicat, recent, intr-un conflict cu mai mulți proxeneți romani. In acest context, departe de prietenii care il susțineau in București, „regele” din Berceni a fost nevoit sa apere singur.

- In urma cu șase ani o crima cu sange rece a avut loc in Italia, acolo unde Larisa Elena Mihailescu și mama sa, Mirela Balan, au fost ucise cu sange. Criminalul a fost chiar fiul femeii, fratele vitreg al fetei. Acesta le-a masacrat pe cele doua, dupa care le-a aruncat trupurile in rau. In Romania a…

- Romanca Irina Burlacu a intrat in atentia presei italiene, pentru ca a reusit sa construiasca un veritabil imperiu in Brescia, ceea ce a facut-o celebra. Firmele romancei au o cifra de afaceri importanta, iar ea e considerata una dintre cele mai de succes femei de afaceri din Italia.

- Totul s-a petrecut in noaptea de luni spre marți, in jurul orei 01:00, in inchisoarea Bellizzi din Avellino. Romanul a reușit sa se faca nevazut, dupa ce a ieșit pe gaura din perete. A coborat in curtea inchisorii cu ajutorul unor franghii realizate din cearșafuri.Alaturi de el, a mai fugit și un marocan,…