Stiri pe aceeasi tema

- ”In aceasta dupa-amiaza, la ora 16.20, politisti de la Politia Municipiului Resita au fost sesizati despre faptul ca in zona Minda un copac a cazut peste un autoturism. Din primele cercetari, politistii au stabilit ca in timp ce un barbat de 43 de ani conducea un autoturism, pe DJ 582, din directia…

- Un copac a cazut peste o masina aflata in mers, la intraea in municipiul Resitam judetul Caras-Severin, iar in urma accidentului, un adolescent de 14 ani a murit. Baiatul se afla in autoturism cu parintii sai care au fost dusi la spital in urma unui atac de panica. "In aceasta dupa-amiaza, la ora 16.20,…

- Controversatul dezvoltator imobiliar Doru Plugaru (pe numele sau real Dragos Dumitroaie), cumnatul lui Gheorghe Chescu, patronul retelei Flux din Tatarasi, si-a scos la vanzare unul dintre bolizii de lux, un Ferrari F12 Berlinetta din 2014. Anuntul a fost facut pe un site de specialitate, pretul cerut…

- Mașina unei persoane cu dizabilitați a fost ridicata, marți seara, de polițiști din parcarea unui supermarket din municipiul Constanța. Mașina era parcata pe un loc rezervat persoanelor cu handicap. Autoturismul avea un sticker corespunzator, insa femeia nu avea in geam și legitimația așa cum prevede…

- Polițiștii din cadrul Garzii de Coasta au descoperit, la Punctul de trecere a frontierei Negru Voda, o mașina in valoare de 40.000 de euro, cautata de autoritațile din Marea Britanie, care era transportata pe o remorca de un roman, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Polițiștii din Onești au fost sesizați, la data de 06 decembrie a.c., in jurul orei 22.34, despre faptul ca un barbat de 85 de ani din comuna Helegiu, sat Bratila, a plecat de la domiciliu, in jurul orei 19.00 și nu a mai revenit. Polițiștii, din cadrul Poliției Municipiului Onești și Secția…

- La data de 8 decembrie ora 04.20, Secția 9 Poliție Rurala Șcheia a fost sesizata ca pe stada Aviatorului din localiate, a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, iar conducatorul auto pare a fi sub influența bauturilor alcoolice. Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit faptul…

- Doi șoferi, unul din Timișoara și unul din Oravița, au probleme cu legea dupa ce au fost prinși cu droguri in mașina, in urma unor controale de rutina ale polițiștilor de la Brigada Rutiera din cadrul IPJ Caraș-Severin. „Un echipaj de poliție care acționa pe DJ 582, in localitatea Valiug, a depistat…