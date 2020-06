Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 32 de ani a fost dusa la spital in stare grava dupa ce și-a prins capul in sistemul de decapotare al mașinii. Incidentul a avut loc, sambata dimineața, intr-o intersecție din orașul Constanța.

