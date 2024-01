Tânăra din Cluj dată dispărută a fost găsită moartă la marginea unei păduri. Ce au descoperit polițiștii lângă cadavru: detaliul șocant Tanara de 26 de ani, care a disparut acum doua zile din apartamentul din Cluj-Napoca unde locuia impreuna cu iubitul ei, a fost gasita moarta, joi dimineața, intr-o padure din localitatea Garbau, scrie Ziare.com.Conform primeleor informații, langa fata au fost gasite mai multe medicamente.Fata a disparut pe 22 ianuarie, iar de atunci a fost vazuta in gara din Cluj si in halta din Garbau. Legat de cea din urma apariție a fetei, satenii au spusca au vazut-o indreptandu-se spre padurea in care a fost gasita ulterior fara viața.Din cate se pare, ata s-ar fi aflat intr-o depresie, dupa ce parintii… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

