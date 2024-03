Tânără din Botoșani, pipăită în trenul Timișoara-Botoșani de un moșneag din Gorbănești. A fost reținut Tanara din Botoșani, pipaita in trenul Timișoara-Botoșani de un moșneag din Gorbanești. A fost reținut Miercuri, polițiștii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi au emis ordonanța de reținere, pentru 24 de ore, pe numele unui barbat din Gorbanești Agresiune sexuala La data de 20 martie 2024, polițiștii de la transporturi au fost sesizați de catre o tanara de 23 de ani, din municipiul Botoșani, cu privire la faptul ca […] Citește Tanara din Botoșani, pipaita in trenul Timișoara-Botoșani de un moșneag din Gorbanești. A fost reținut in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

