Tanara de 19 ani a decedat. Politia cauta soferul fugar Tanara de 19 ani a decedat la fata locului. Cadrele medicale de pe ambulanta au facut manevre de resuscitare, insa Adrienn nu a mai putut fi salvata, deoarece a suferit rani grave. La fata locului a fost si bunicul ei care dupa cele intamplate a facut infarct si a fost transportat de urgenta la spital. Un grav accident de circulatie a avut loc pe drumul E81, in localitatea Sarmasag, marti 09.06.2020 in jurul orei 21:30. Din informatiile primite de la o persoana anonima, se pare ca soferul unei autoutilitare a acrosat o fetita care circula regulamentar cu bicicleta. In urma impactului tanara a… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

Stiri pe aceeasi tema

