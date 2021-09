Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus, ieri, arestarea unui craiovean de 47 de ani, condamnat in Portugalia pentru furturi din bancomate. Aceasta a primit o pedeapsa de 4 ani si 6 luni de inchisoare. Barbatul a fost ridicat de politisti luni, in baza unui mandat european de arestare. Pe…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus, ieri, arestarea unei tinere de 25 de ani, din Craiova, urmarita in baza unui mandat european emis de autoritatile italiene. Potrivit oamenilor legii, incepand din decembrie 2017, tanara ar fi comis mai multe furturi in mijloace de transport, in Italia.…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au respins cererea de executare a mandatului european de arestare emis de autoritatile din Portugalia pe numele unui craiovean de 46 de ani. In schimb, instanta a dispus ca barbatul sa execute in tara pedeapsa de patru ani si sase luni de inchisoare, primita…

- Politistii doljeni au incarcerat un craiovean de 37 de ani, condamnat in Portugalia la patru ani si sase luni de inchisoare pentru infractiuni informatice. Ieri, judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus arestarea provizorie a barbatului pentru 15 zile. In decembrie, anul trecut, acelasi craiovean…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale – Compartimentul Urmariri au depistat marți, 27 iulie, pe raza municipiului Craiova, un barbat de 46 ani, din localitate, fata de care autoritatiile judiciare din Portugalia au emis un mandat european de arestare. Barbatul este cautat de autoritațile…

- Joi, 24 iunie, in urma executarii unor activitați specifice, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale-Biroul Urmariri, au identificat un barbat de 32 de ani din Baia Mare, pe numele caruia a fost emis de autoritațile judiciare din Franta, un mandat european de arestare. Acesta este…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au condamnat la doi ani de inchisoare un barbat de 30 de ani, acuzat ca a incercat sa mituiasca cu 2.200 de lei doi agenti din cadrul Biroului Rutier Craiova. In schimbul banilor, soferul ar fi incercat sa scape de un dosar penal pentru conducere sub influența substanțelor…