Tânăr reţinut de poliţiştii ploieşteni pentru nerespectarea ordinului de protecţie Polițiștii ploiesteni l-au retinut pe un tanar in varsta de 24 de ani, banuit de savarșirea infracțiunilor de amenințare, distrugere și nerespectarea masurilor dispuse prin ordinul de protecție. „Din cercetari – se precizeaza intr-un comunicat al IPJ Prahova – a reieșit ca, la data de 22 noiembrie 2022, tanarul in cauza ar fi provocat distrugeri la doua autoturisme parcate pe Aleea Militari din Ploiești, aparținand fostei prietene, totodata amenințand-o cu acte de violența. Ulterior, la data de 24 noiembrie 2022, Judecatoria Ploiești a emis un ordin de protecție prin care acesta este obligat sa… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

