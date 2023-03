Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din ALBA s-a ales cu dosar penal: Ce au descoperit polițiștii care l-au depistat in timp ce conducea un tractor Un barbat din ALBA s-a ales cu dosar penal: Ce au descoperit polițiștii care l-au depistat in timp ce conducea un tractor La data de 12 martie 2023, polițiștii Secției 2 Poliție…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Cenad, județul Timiș, au depistat un cetațean roman care a incercat sa ajunga in vestul Europei folosind un pașaport spaniol fals. Barbatul este cautat de autoritatile din Grecia in vederea participarii la o procedura judiciara. „In…

- Polițiștii din Campia Turzii au prins un tanar de 24 de ani, la volanul unei mașini cu care circula prin Iacobeni, in miezul nopții, deși nu avea permis de conducere. „La data de 3 martie a.c., in jurul orei 01.10, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Campia Turzii au depistat un tanar in varsta de 24…

- Zilele acestea, polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Cislau au depistat pe DN 10, in Cislau, un vrancean ce transporta material lemnos de esența fag cu o autoutilitara. Din verificari s-a stabilit faptul ca șoferul, un barbat in varsta de 38 de ani, nu deținea aviz de insoțire pentru materialul…

- Un tanar, de 25 de ani, din judetul Timis, banuit de comiterea infracțiunii de tentativa la furt calificat, a fost reținut de politistii craioveni. In noaptea de 04/05 februarie ora 00.30, politistii Sectiei 1 Politie Craiova au fost sesizati prin apel de urgenta 112, de catre un barbat, angajat al…

- Un tanar a pierdut controlul motocicletei pe care o conducea și s-a izbit puternic de un copac, in localitatea Obad din Timiș. Adolescentul a fost ranit, iar polițiștii au descoperit ca acesta nu are permis de conducere pentru nicio categorie, iar motocicleta nu este inmatriculata. „Un tanar, in varsta…

- Polițiștii orașului Faget și ce ai Secției 10 Rurala Faget au depistat, in data de 25 ianuarie a.c., in jurul orei 18:40, pe DJ 684 B, intre localitațile Pietroasa și Curtea din județul Timiș, un barbat, in varsta de 21 de ani, in timp ce transporta cu o autoutilitara cantitatea de 3 metri cubi…

- Articole pirotehnice confiscate de polițiști La data de 18 decembrie a.c., in jurul orei 13:15, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Gugești au oprit pentru control in comuna Slobozia Bradului un autovehicul condus de un barbat, de 27 ani, din comuna Campineanca. In urma controlului autovehiculului,…